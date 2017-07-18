Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Двое детей стали жертвами пожара в поселке Андреевка в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
Пожар возник на третьем этаже в квартире жилой многоэтажки. "В 16:35 пожар был ликвидирован", - сообщили в ведомстве.
В ходе разбора завалов в квартире были обнаружены тела двух детей. На месте пожара работают сотрудники полиции, выясняются все причины и обстоятельства ЧП.