Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Двое детей стали жертвами пожара в поселке Андреевка в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар возник на третьем этаже в квартире жилой многоэтажки. "В 16:35 пожар был ликвидирован", - сообщили в ведомстве.

В ходе разбора завалов в квартире были обнаружены тела двух детей. На месте пожара работают сотрудники полиции, выясняются все причины и обстоятельства ЧП.