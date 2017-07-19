Власти Подмосковья проинспектируют социальные учреждения региона в 2018 г.

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Государственная инспекция труда Московской области намерена проверить социальные организации региона в 2018 году. Об этом сообщил руководитель ведомства Вадим Чаплыгин на публичных слушаниях в среду.

Ранее инспекция получила полномочия по проведению соответствующих проверок.

"Положение об инспекции труда Московской области было дополнено пунктами о наделении нас полномочиями по надзорно-контрольной деятельности в отношении учреждений и организаций социального обслуживания. Со следующего года мы начинаем в плановом порядке осуществлять проверки этих учреждений", - сказал он. Региональная инспекция труда уже составила предварительный список учреждений, которые пройдут проверку в следующем году, добавил Чаплыгин.

Всего в Московской области работает 167 учреждений социального обслуживания, согласно данным Министерства социального развития Московской области. Дополнительно к анонсированной проверке Государственной инспекции труда Минсоцразвития в 2017 году должна завершить независимую проверку 83 соцорганизаций.