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Власти Подмосковья проинспектируют социальные учреждения региона в 2018 г.

Москва Московская область
19 июля, 13:05 UTC+3

Уже составлен список организаций, в которых пройдут проверки, пояснил глава Государственной инспекции труда Московской области Вадим Чаплыгин

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Государственная инспекция труда Московской области намерена проверить социальные организации региона в 2018 году. Об этом сообщил руководитель ведомства Вадим Чаплыгин на публичных слушаниях в среду.

Ранее инспекция получила полномочия по проведению соответствующих проверок.

"Положение об инспекции труда Московской области было дополнено пунктами о наделении нас полномочиями по надзорно-контрольной деятельности в отношении учреждений и организаций социального обслуживания. Со следующего года мы начинаем в плановом порядке осуществлять проверки этих учреждений", - сказал он. Региональная инспекция труда уже составила предварительный список учреждений, которые пройдут проверку в следующем году, добавил Чаплыгин.

Всего в Московской области работает 167 учреждений социального обслуживания, согласно данным Министерства социального развития Московской области. Дополнительно к анонсированной проверке Государственной инспекции труда Минсоцразвития в 2017 году должна завершить независимую проверку 83 соцорганизаций. 

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