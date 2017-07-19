Фонд развития промышленности Подмосковья одобрит первые заявки на финасирование в сентябре

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Фонд развития промышленности Московской области намерен отобрать первые заявки на софинансирование инвестиционных проектов в регионе на 2017 год в начале сентября. Об этом сообщил министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев в среду, передает агентство РИАМО.

"Организации уже подали 72 заявки на получение помощи. К началу сентября уже будут одобрены первые заявки", - сказал он. Объем фонда на 2017 год составит 1 млрд рублей, добавил он.

По данным областного Мининвестиций., региональный фонд предоставляет займы предприятиям под 5% годовых сроком до пяти лет в объеме от 20 до 100 млн рублей, чтобы привлечь прямые инвестиции в реальный сектор экономики.

Фонд развития промышленности Московской области создан для поддержки проектов по приоритетным направлениям российской промышленности, направленных на разработку и внедрение на предприятиях перспективных технологий.

Соглашение о сотрудничестве Подмосковья с федеральным Фондом развития промышленности губернатор региона Андрей Воробьев и директор фонда Алексей Комиссаров подписали 25 января 2017 года.