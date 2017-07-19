Подмосковье купит 666 машин для ремонта дорог области

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Власти Московской области объявили аукцион на закупку дорожной и специализированной техники для нужд ГБУ МО "Мосавтодор", которая занимается обслуживанием дорог Подмосковья, начальная стоимость контракта составляет около 6 миллиардов рублей, сообщили в среду в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"Объявлен аукцион на лизинговую закупку 666 единиц дорожной и специализированной техники для нужд ГБУ МО "Мосавтодор". Начальная стоимость контакта составляет 5,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Дорожная техника перейдет "Мосавтодор" на условиях лизинга до 2022 года. Всего власти планируют таким образом получить 35 видов машин для дорожных работ, в том числе универсальные дорожные машины на базе трактора, комбинированные дорожные и поливомоечные машины, сообщает Минтранс области.
Последний раз технопарк "Мосавтодора" обновлялся в 2012 году, отметили в ведомстве. "Приобретение новой техники необходимо для обеспечения качественного и своевременного проведения работ по ремонту и содержанию региональных автодорог", - обосновал проведение аукциона министр транспорта региона Игорь Тресков.
По условиям контракта, вся техника должна быть 2017 года выпуска. Она должна быть укомплектована запасными частями, инструментами и оснащена навигационным и связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, добавили в пресс-службе ведомства.