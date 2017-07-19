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Минэкологии Подмосковья требует ускорить уборку несанкционированных свалок в области

Москва Московская область
19 июля, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

За последнюю неделю в регионе ликвидировали лишь треть нелегальных свалок, отмеченных на интерактивной карте ОНФ

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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Глава Министерства экологии и природопользования Московской области Александр Коган потребовал от руководителей муниципальных образований региона ускорить уборку нелегальных свалок на их территории, говорится в сообщении пресс-службы ведомства в среду.

Муниципалитеты за прошедшую неделю убрали только треть нелегальных навалов мусора, отмеченных на специальной интерактивной карте Общероссийского народного фронта (ОНФ).

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"Мы потребовали от глав муниципалитетов Подмосковья ускорить ликвидацию незаконных свалок", - сказал Коган, слова которого цитирует пресс-служба министерства по итогам селекторного совещания.

Как отмечается в сообщении, больше всего отстают Солнечногорский, Раменский районы и городской округ Истра, где из 22 нелегальных свалок по совокупности убраны всего две. По 27 навалам мусора истекли плановые сроки ликвидации. В 33 муниципальных образованиях Подмосковья до сих пор не были назначены ответственные за организацию работ.

Всего к настоящему моменту из зафиксированных ОНФ 93 нелегальных свалок в Московской области ликвидировано только 31. Все нелегальные свалки, отмеченные на карте ОНФ, были ликвидированы в семи муниципальных образованиях: Мытищах, Королеве, Реутове, Шаховской, Жуковском, а также в Сергиево-Посадском и Коломенском районах, отметил министр в ходе совещания.

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