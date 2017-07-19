В Подмосковье подняли уровень пожарной опасности из-за солнечной погоды

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Власти Московской области подняли уровень пожарной опасности на востоке и юго-востоке региона со второго до третьего по пятибальной шкале из-за солнечной погоды в регионе 19 июля. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

"В связи с солнечной теплой погодой 19 июля в ряде восточных и юго-восточных муниципальных образований региона установлен третий класс пожарной опасности. В связи с этим в Подмосковье усилены профилактические меры для предотвращения природных пожаров", - цитирует Пестова его пресс-служба.

При третьем классе пожарной опасности специалисты усиливают наземное патрулирование лесов, а наземные и авиационные пожарные команды, если они не заняты на тушении пожаров, в полном составе находятся на местах дежурства. Также спасатели начинают транслировать с вертолетов и самолетов напоминания об осторожности с огнем в лесу. В отдельных случаях власти могут ограничить разведение костров и посещение некоторых участков лесов.

Специалисты установили этот уровень для территорий Орехово-Зуевского, Зарайского, Ступинского, Воскресенского, Раменского, Коломенского муниципальных районов, поясняется в сообщении. Также уровень пожарной опасности повышен для городских округов Домодедово, Озеры, Шатура, Егорьевск, Кашира, Луховицы и Серебряные Пруды.

"В настоящее время на территории Московской области обстановка с природными пожарами спокойная, масштабных возгораний не наблюдается. Все небольшие возгорания ликвидируются оперативно и не наносят значительного ущерба", - отметили в аппарате Пестова. Количество пожаров в лесах Московской области за текущий пожароопасный сезон (с весны) сократилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным отрезком времени 2016 года, по данным пресс-службы Пестова. Спасатели потушили всего 60 возгораний против 142 в прошлом году.

Пожарную безопасность региона сейчас обеспечивает объеденная группировка пожарных, спасателей, специалистов лесного хозяйства, подразделений МВД России, предприятий жизнеобеспечения, волонтеров и добровольцев. Численность этого формирования достигает 92 тыс. человек и 10 тыс. единиц специальной техники.