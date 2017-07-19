Власти Подмосковья направили почти 2 млрд рублей на квартиры для детей-сирот

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Власти Московской области увеличили в 2017 году финансирование покупки жилья для детей-сирот на 240 млн рублей до 1,9 млрд рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.

"Из бюджета Московской области выделены дополнительные 240 млн рублей на приобретение квартир детям-сиротам, таким образом, всего в 2017 году на эти цели направлено более 1,9 млрд рублей", - приводит пресс-служба слова Забраловой.

По данным аппарата зампреда регионального правительств, всего в 2017 году 762 сироты из 64 муниципальных образований Подмосковья заедут в новые квартиры. Таким образом, число детей-сирот, которые получат жилье на территории Московской области в 2017 году, увеличилось на 81 человека за счет дополнительных средств.

При этом в списке ожидания сейчас более 2 тыс. подмосковных сирот, имеющих право получить жилье. "В него включаются дети-сироты, достигшие 14 лет, жилье предоставляется после 18 лет, - говорится в сообщении. - С начала 2017 года жилье получили 312 сирот. Ребятам предоставляют благоустроенные квартиры, куда можно сразу переехать".

В пресс-службе добавили, что в 2016 году квартиры получили почти 650 детей-сирот.