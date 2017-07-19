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Власти Подмосковья рассчитывают завершить ремонт школ к 15 августа

Москва Московская область
19 июля, 18:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

В 2017 году на ремонтные работы, противопожарные и антитеррористические мероприятия в школах будет направлено более 2 млрд рублей

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Все необходимые ремонтные работы, а также противопожарные и антитеррористические мероприятия в образовательных организациях Московской области планируется завершить к 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.

"Подготовка образовательных организаций стартовала 15 июля и должна быть завершена до 15 августа", - сказала Забралова. По словам зампреда, к безопасности в школах предъявляются высокие требования - все школы должны быть обеспечены профессиональной охраной и видеонаблюдением.

"Обязательное условие приемки школы к новому учебному году - приведение в порядок улиц и дорог, находящихся вблизи школ. На дорогах необходимо обновить разметку, установить дорожные знаки и светофоры. Обязательны и условия для полноценного питания школьников", - добавила Забралова.

Министр образования Московской области Марина Захарова подчеркнула, что каждая школа проверяется комиссией, в которую входят специалисты сферы образования, представители МЧС, МВД, Роспотребнадзора и Госадмтехнадзора.

"К началу 2017-2018 учебного года в Подмосковье планируется ввод четырех школ в Ленинском, Одинцовском районах, Люберцах и Подольске; трех пристроек и одной реконструированной школы в Ленинском, Одинцовском районах, Наро-Фоминске. Также предусмотрен капремонт 12 школ", - сказала Захарова.

Всего в 2017 году в рамках подготовки школ к новому учебному году на ремонтные работы, противопожарные и антитеррористические мероприятия из консолидированного бюджета Подмосковья выделено более 2 млрд рублей. На территории Московской области работают 1403 школы, в которых обучаются более 770 тыс. детей.

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