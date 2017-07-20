Парковочное пространство Подмосковья в текущем году расширилось на 4 тыс. мест

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Власти Московской области в текущем году расширили парковочное пространство региона на 4 тыс. машиномест. К концу 2017 года в Подмосковье появится еще 20 тыс. парковок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"С начала текущего года в Подмосковье организовано более 4 тыс. машиномест, еще 20 тыс. находятся в стадии завершения. Парковки формируются как на улично-дорожной сети, так и на придомовых территориях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время в Московской области планируется приступить к работам по организации еще более чем 40 тыс. парковочных мест. Всего в текущем году с привлечением субсидий из регионального дорожного фонда власти региона намерены создать свыше 1,8 тыс. парковок на более чем 70 тыс. машиномест, из них около 60 тыс. во дворах.

Дефицит парковочных мест в регионе составляет около 100 тыс., согласно сведениям Московской областной думы, которые озвучил 21 июня на выездном совещании ее председатель Игорь Брынцалов. Недостаток места вынуждает многих нарушать закон, говорил он ранее, аргументируя необходимость пока не ужесточать штрафы за парковку на озелененных территориях и на детских площадках. Жители Подмосковья в условиях дефицита парковок ставят машины на газоны и у мусорных контейнеров.

Как ранее сообщала пресс-служба регионального Госадмтехнадзора, за первое полугодие текущего года власти Подмосковья взыскали 9,3 млн рублей с автовладельцев за парковку на газонах, клумбах и детских площадках. В настоящее время штраф за стоянку на детской площадке составляет от 5 тыс. рублей, на цветнике или клумбе - 4 тыс. рублей, на газоне - 1 тыс. рублей, напомнили в Госадмтехнадзоре.

Кроме того, ведомство следит за обеспечением доступа мусоровывозящей техники к контейнерным площадкам, привлекая к ответственности автовладельцев, перекрывающих дорогу к контейнерам. Всего в 2017 году инспекторами зафиксировано около 160 фактов преграждения доступа мусоровывозящей техники к контейнерным площадкам. По каждому факту нарушителям выписаны штрафы на общую сумму 500 тыс. рублей.