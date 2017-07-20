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Аграрии Подмосковья могут получить субсидии на приобретение техники

Москва Московская область
20 июля, 13:25 UTC+3 СТУПИНО СТУПИНО 20, июля. /ТАСС

В регионе уже действуют программы по компенсации капитальных затрат при производстве сыров, грибов, молока и аквакультур

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СТУПИНО, 20 июля. /ТАСС/. Власти Московской области намерены до сентября 2017 года проработать вопрос, касающийся субсидирования сельхозпроизводителей региона на приобретение аграрной техники. Об этом сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Есть большой запрос (от аграриев - прим. ТАСС) по компенсации при приобретении новой техники. Мы думаем часть ее компенсировать тем, кто расширяет свои производства. Я думаю, что до сентября мы уже будем иметь представление по уровню компенсации", - сказал Воробьев.

Глава региона добавил, что ранее аграрии получали подобные субсидии по федеральной программе. "Сейчас она закончилась, и аграрии обратились к нам о возможности рассмотрения новой программы уже в региональном разрезе", - отметил Воробьев.

Наряду с этим в Подмосковье реализуются программы по компенсации капитальных затрат при производстве сыров, грибов, молока, аквакультур, а также в тепличном хозяйстве.

Губернатор отметил, что власти заинтересованы в наращивании производства молочной продукции, кормов, в обработке земли, уточнив, что в Подмосковье осталось порядка 180 тыс. га необработанной земли. "Мы первые по овощам в стране, по молоку входим в пятерку лучших в стране", - заключил он.

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