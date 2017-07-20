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Власти не видят предпосылок для введения ЧС из-за низкой урожайности в Подмосковье

Москва Московская область
20 июля, 13:39 UTC+3 СТУПИНО СТУПИНО 20, июля. /ТАСС

При этом губернатор региона отметил, что ситуация с урожайностью "сложная", и пообещал оказать поддержку фермерам

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СТУПИНО, 20 июля. /ТАСС/. Власти Московской области не планируют вводить режим чрезвычайной ситуации в связи с низкой урожайностью из-за непогоды. Правительство региона намерено обсудить с федеральным Минсельхозом меры поддержки пострадавших из-за обильных дождей региональных фермеров. Об этом в четверг сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Не будем вводить режим ЧС (в связи с низкой урожайностью из-за плохой погоды - прим. ТАСС). Для этого нет реальных предпосылок, но есть сложная ситуация, мы ее констатируем. Будем думать с федеральным Минсельхозом, как помочь, как не оставить тех, кто вложил деньги в землю. Фермеров не бросим", - сказал Воробьев.

Ранее Воробьев заявлял, что правительство Московской области намерено рассмотреть вопрос, касающийся субсидирования региональных аграриев на покупку техники.

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