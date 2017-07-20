В Подмосковье намерены ввести в оборот все пригодные сельхозземли до 2020 года

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СТУПИНО, 20 июля. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают до 2020 года ввести в оборот все пригодные для сельскохозяйственного производства земли региона, общая площадь которых составляет порядка 180 тыс. гектаров.
Как сообщил в четверг журналистам зампредседателя правительства Подмосковья - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, поскольку оставшиеся земли сильно залесены, власти прорабатывают возможность по увеличению поддержки сельхозпроизводителей, решивших разместить там свои производства.
"Мы планируем ближайшие три года завершить ввод всех земель в оборот. У нас остались около 180 тыс. га", - сказал Буцаев, отметив, что оставшиеся не введенные в эксплуатацию земли сильно залесены и не обрабатывались многие годы.
"Постараемся сохранить темп по осваиванию земли. На данный момент обсуждается необходимость увеличения поддержки сельхозпроизводителей, которые такие тяжелые земли вводят в сельхозоборот", - подчеркнул зампред.
Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин пояснил, что оставшиеся земли планируют занять различные хозяйства. "В целом по региону идет достаточно активное вовлечение земли в оборот. Уже есть такие муниципальные образования, где практически нет свободной земли и вся земля работает. В первую очередь это, конечно, юг области", - сказал Разин.