Ущерб от потери озимых культур в Подмосковье из-за непогоды составил 50 млн рублей

СТУПИНО /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Власти Московской области оценили ущерб от потери озимых зерновых культур из-за устоявшейся в весенне-летний период холодной погоды в Московской области в 50 млн рублей. В связи с этим власти прорабатывают вопрос компенсаций ущерба фермерам региона, сообщил в четверг журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

"Если говорить о зерновых, в районе 40-50 млн рублей - это прямой ущерб от гибели озимых. У нас еще были проблемы, связанные с ураганом и градом. У нас почти 4 тыс. га озимых зерновых культур погибло, их пришлось списывать. Это достаточно серьезные потери", - сказал Разин.

Министр отметил, что из-за непогоды порядка 40 подмосковных хозяйств понесли убытки урожая и финансовые потери, в связи с чем прорабатываются варианты мер поддержек аграриев.

"Мы сейчас рассматриваем варианты поддержек. Может быть, за счет бюджета добавим какую-то часть в рамках несвязанной поддержки на гектар. Либо посмотрим иные меры поддержки, исходя из объема выпадающих доходов и реальной картины в целом по региону. С учетом поручений губернатора, мы эту работу завершим в кратчайшие сроки", - подчеркнул он.

Тем не менее, несмотря на все трудности в сфере сельского хозяйства аграрии Московской области смогли сохранить общую посевную площадь на уровне прошлого года, заключил министр.