В систему здравоохранения Подмосковья IT-технологии полностью внедрят за пять лет

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Власти Московской области намерены полностью внедрить информационные технологии в сферу здравоохранения региона в течение пяти лет. Как сообщается на сайте правительства Подмосковья, развитие в этой области находится на уровне мировой практики.

"IT-технологии в течение пяти лет фактически покроют всю систему здравоохранения. Мы в этом тренде движемся со всей мировой практикой", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков, чьи слова приводятся в материале.

Как уточняется в сообщении, через пять лет в медицинских учреждениях Московской области врачи будут выписывать рецепты в электронном виде и дистанционно читать медицинские снимки. Кроме того, больничные листы также планируется полностью перевести в электронный вид.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что переход на электронные медицинские карты в поликлиниках Подмосковья завершится до конца текущего года. Переход детских поликлиник и женских консультаций на новый формат медкарт правительство осуществило еще в январе 2017 года.

Внедрение электронных медицинских карт в медучреждениях Подмосковья началось в 2015 году. Правительство региона также ведет работу по подключению поликлиник и больниц области к широкополосному интернету. До конца 2017 года еще 1,5 тыс. медицинских учреждений получат доступ к сети.