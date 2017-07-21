Дорожную карту по завершению долгостроев в Подмосковье подготовят к 1 августа

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Власти Московской области намерены к 1 августа подготовить дорожную карту по решению проблем долгостроев в регионе, встреча с обманутыми дольщиками для обсуждения регламентов завершения строительства намечена на сентябрь. Об этом сообщила в пятницу в рамках заседания рабочей группы в Мособлдуме заместитель министра стройкомплекса Московской области Евгения Соколова.

"Мы должны до 1 августа сделать дорожные карты по проблемным объектам. Они у нас сейчас в процессе подготовки, я думаю, что в течение недели будут уже конкретно расписаны графики, а далее уже на площадке Московской областной думы в сентябре начнем прогоны по проблемным объектам с участниками рабочей группы", - сказала Соколова.

Обманутые дольщики Подмосковья

В 2012 году в Подмосковье было 108 проблемных объектов и более 18 тысяч обманутых дольщиков. Начиная с 2013 года по настоящее время в сводный перечень проблемных объектов Московской области было включено еще 27 площадок с более чем 6 тысячами обманутыми дольщиками. В регионе насчитывается около 5 тысяч обманутых дольщиков и 25 проблемных объектов. В анти-рейтинге регионов РФ по количеству обманутых дольщиков Московская область занимает 7 место.