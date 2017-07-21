В Подмосковье насчитывается 92 долгостроя с вложениями дольщиков

Солнечный камень на голубой земле: кому доступны тайны калининградского янтаряВ стране 21 июля, 15:02
Глава ФСПР: Губайдуллина может стать новой звездой российского современного пятиборьяСпорт 21 июля, 15:00
Корпорация ExxonMobil и ее бизнес в России. ДосьеБиографии и справки 21 июля, 14:59
Попова: безопасность спиннеров для детей изучают в разных институтах РоссииОбщество 21 июля, 14:57
УЕФА разрешил провести первый матч между "Бней Иегудой" и "Зенитом" в ИзраилеСпорт 21 июля, 14:55
СМИ: Германия замораживает поставки вооружения в ТурциюМеждународная панорама 21 июля, 14:46
"Лесная амнистия" как решение проблемы спорных земельОбщество 21 июля, 14:45
"Галс-Девелопмент" предоставляет скидку на проекты в рамках Black Friday Real Estate 2017Новости партнеров 21 июля, 14:41
Россияне Минибаев и Бондарь вышли в полуфинал ЧМ в индивидуальных прыжках в воду с вышкиСпорт 21 июля, 14:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Более 90 проблемных объектов, в которые вложились дольщики, насчитывается сейчас в Московской области. Всего на территории региона проживает около 20 тыс. человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков, сообщил в пятницу депутат Госдумы, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов на заседании рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков Подмосковья.
Ранее правительство региона сообщало о 5 тыс. обманутых дольщиках в регионе и 25 проблемных объектов.
"На сегодняшний день в Московской области насчитывается обманутых дольщиков-вкладчиков по 24 объектам, но мы с вами должны четко понимать, что эти цифры - де-юро - и не имеют ничего общего с происходящим. А де-факто проблемных объектов 92, включая почти 30 объектов компании "СУ-155", по которым решение принято и работа ведется. В Подмосковье насчитывается порядка 20 тыс. пострадавших от недобросовестных застройщиков", - сказал Пахомов.
По словам депутата, 24 объекта официально признаны проблемными, по 18 объектам правительство ведет работу. Также в числе оставшихся долгостроев есть построенные объекты с просроченным сроком ввода на год-два. "Большинство обманутых дольщиков не чувствуют обеспокоенности властей их вопросом, хотя проблема находится под контролем чиновников", - отметил Пахомов.
Ранее в Мособлдуме предлагали внести поправки в федеральный закон, которые бы запретили юридическому лицу становиться контрагентом при заключении договоров долевого участия. Кроме того, заместитель министра стройкомплекса Московской области Евгения Соколова сообщала, что власти региона намерены подготовить дорожные карты по решению проблем долгостроев, которые возводятся с участием дольщиков.
В 2012 году в Подмосковье насчитывалось 108 проблемных объектов и более 18 тыс. обманутых дольщиков. В период с 2013 года по настоящее время в сводный перечень проблемных объектов Московской области было включено еще 27 проблемных объектов с более чем 6 тыс. обманутыми дольщиками. Сейчас, по официальным данным, в регионе насчитывается порядка 5 тыс. обманутых дольщиков и 25 проблемных объектов. В анти- рейтинге субъектов РФ по количеству обманутых дольщиков Московская область занимает седьмое место.