В Подмосковье насчитывается 92 долгостроя с вложениями дольщиков

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Более 90 проблемных объектов, в которые вложились дольщики, насчитывается сейчас в Московской области. Всего на территории региона проживает около 20 тыс. человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков, сообщил в пятницу депутат Госдумы, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов на заседании рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков Подмосковья.

Ранее правительство региона сообщало о 5 тыс. обманутых дольщиках в регионе и 25 проблемных объектов.

"На сегодняшний день в Московской области насчитывается обманутых дольщиков-вкладчиков по 24 объектам, но мы с вами должны четко понимать, что эти цифры - де-юро - и не имеют ничего общего с происходящим. А де-факто проблемных объектов 92, включая почти 30 объектов компании "СУ-155", по которым решение принято и работа ведется. В Подмосковье насчитывается порядка 20 тыс. пострадавших от недобросовестных застройщиков", - сказал Пахомов.

По словам депутата, 24 объекта официально признаны проблемными, по 18 объектам правительство ведет работу. Также в числе оставшихся долгостроев есть построенные объекты с просроченным сроком ввода на год-два. "Большинство обманутых дольщиков не чувствуют обеспокоенности властей их вопросом, хотя проблема находится под контролем чиновников", - отметил Пахомов.

Ранее в Мособлдуме предлагали внести поправки в федеральный закон, которые бы запретили юридическому лицу становиться контрагентом при заключении договоров долевого участия. Кроме того, заместитель министра стройкомплекса Московской области Евгения Соколова сообщала, что власти региона намерены подготовить дорожные карты по решению проблем долгостроев, которые возводятся с участием дольщиков.

Обманутые дольщики Подмосковья

В 2012 году в Подмосковье насчитывалось 108 проблемных объектов и более 18 тыс. обманутых дольщиков. В период с 2013 года по настоящее время в сводный перечень проблемных объектов Московской области было включено еще 27 проблемных объектов с более чем 6 тыс. обманутыми дольщиками. Сейчас, по официальным данным, в регионе насчитывается порядка 5 тыс. обманутых дольщиков и 25 проблемных объектов. В анти- рейтинге субъектов РФ по количеству обманутых дольщиков Московская область занимает седьмое место.