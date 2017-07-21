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Около 8 млрд руб. инвестируют в развитие туризма в Сергиевом Посаде

Москва Московская область
21 июля, 16:16 UTC+3 СЕРГИЕВ ПОСАД ПОСАД 21, июля. /ТАСС

В рамках проекта в городе планируется создать 26 объектов инфраструктуры, в том числе гостиницы и рестораны

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Сергиев Посад

Сергиев Посад

© Владимир Саяпин/ТАСС

СЕРГИЕВ ПОСАД, 21 июля. /ТАСС/. Власти Московской области намерены вложить около 8 млрд рублей в создание туристического кластера "Сергиев Посад - врата Золотого кольца", в рамках проекта будут созданы 26 объектов инфраструктуры. Об этом в пятницу сообщила журналистам министр культуры региона Оксана Косарева.

"Туристический кластер "Сергиев Посад - врата Золотого кольца" - это очень большой проект и рассчитан не на один год реализации. Финансирование кластера подразумевает вложение 8 млрд рублей, это будут как бюджетные вложения, так и внебюджетные инвестиции", - сказала Косарева. Как уточняется в материалах пресс-службы губернатора региона, из внебюджетных источников на реализацию проекта выделено 5,6 млрд рублей.

По словам министра, в рамках создания туристического кластера в Сергиевом Посаде планируется создать 26 объектов инфраструктуры, в частности, гостиницы, рестораны, пешеходные зоны.

"В 2017 году в рамках первого этапа реализации появится восемь пешеходных зон с веломаршрутами. Основной объем работы по кластеру планируется завершить в течение двух лет", - отметила она. Кроме того, на данный момент ведутся работы по строительству четырех отелей, которые планируется ввести в эксплуатацию до 2020 года. "Инвестиции в эти объекты составят порядка 1 миллиарда рублей", - добавила Косарева.

В рамках создания туристического кластера "Сергиев Посад - врата Золотого кольца" практически вся историческая часть Сергиева Посада должна стать пешеходной зоной. "Данные меры позволят сделать ее комфортной не только для туристов, но и для местных жителей", - сказала министр.

Как уточняется в материалах пресс-службы губернатора, Сергиев Посад является первым городом по пути следования маршрута по Золотому кольцу. Туристический поток в Сергиев Посад составляет 1,5 млн человек в год.

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