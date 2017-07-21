СК проверяет информацию о коммерсантах, сбрасывающих отходы в водоем в Подмосковье

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по телесюжету о коммерсантах, сбрасывающих отходы в водоем в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Сюжет, в котором жители деревни Варавино Сергиево-Посадского района Московской области жалуются на коммерсантов, сбрасывающих в местный водоем отходы с предприятий, прошел в эфире одного из федеральных телеканалов", - сказали в ГСУ.

Следователи начали процессуальную проверку по факту возможного нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

В рамках проверки они дадут всестороннюю правовую оценку действиям представителей коммерческих организаций, установят опасность отходов для окружающей среды, а также размер причиненного окружающей среде ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.