СК проверяет информацию о коммерсантах, сбрасывающих отходы в водоем в Подмосковье

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по телесюжету о коммерсантах, сбрасывающих отходы в водоем в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.
"Сюжет, в котором жители деревни Варавино Сергиево-Посадского района Московской области жалуются на коммерсантов, сбрасывающих в местный водоем отходы с предприятий, прошел в эфире одного из федеральных телеканалов", - сказали в ГСУ.
Следователи начали процессуальную проверку по факту возможного нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
В рамках проверки они дадут всестороннюю правовую оценку действиям представителей коммерческих организаций, установят опасность отходов для окружающей среды, а также размер причиненного окружающей среде ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.