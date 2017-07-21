Прокуратура Подмосковья отстояла в суде участок "Лосиного острова" от застройки коттеджами

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск областной прокуратуры о признании недействительными договоров аренды и субаренды земельного участка в границах национального парка "Лосиный остров" и возвращении его в федеральную собственность.
Как сообщили в Мособлпрокуратуре, "обращению в суд предшествовала проверка, в ходе которой установлено, что в 2014 году администрация городского округа Балашиха заключила с ООО "Каллиста" договор аренды земельного участка площадью 0,23 га, расположенного в границах особо охраняемой природной территории национального парка "Лосиный остров". В соответствии с договором субаренды участок был передан ООО "Астерра Инвест" (строит коттеджные поселки - прим. ТАСС).
Вместе с тем, напомнили в прокуратуре, "согласно требованиям земельного законодательства, спорный земельный участок является федеральной собственностью и изъят из гражданского оборота, в связи с чем администрация городского округа Балашиха не имела права им распоряжаться".
Арбитражный суд в полном объеме удовлетворил требования прокуратуры о признании недействительными договоров аренды и субаренды земельного участка в границах природного парка.