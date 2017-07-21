В Подмосковье 12 организаций оштрафованы на 1,7 млн рублей за загрязнение воздуха

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области оштрафовало 12 организаций на 1,7 млн рублей за выбросы вредных веществ в воздух. Как сообщили в пятницу в Генпрокуратуре РФ, данное решение было вынесено по материалам проверок Межрайонной природоохранной прокуратуры Московской области.

"Установлено, что хозяйствующие субъекты осуществляли деятельность в отсутствие специального разрешения на выбросы вредных веществ в воздух. Рассмотрев административные материалы, министерство экологии и природопользования Московской области привлекло организации к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 1,7 млн рублей", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Согласно проведенным проверкам, не все предприятия проводили меры к снижению выбросов вредных веществ в воздух во время неблагоприятных метеорологических условий, а также не фиксировали сведения о наступлении таких условий. По результатам проверки в отношении организаций возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ ("Выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения") и ст. 8.1 КоАП РФ ("Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов").

Прокуратура внесла руководителям организаций представления, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Устранение нарушений находится на контроле межрайонной природоохранной прокуратуры Московской области.