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СК возбудил дело по факту застройки земель в заповедной зоне у канала им. Москвы в Мытищах

Москва Московская область
21 июля, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Бывший первый замглавы городского поселения Пироговское обвиняется в превышении должностных полномочий

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о застройке коттеджами земельных участков в заповедной зоне около канала им. Москвы в Мытищинском районе Подмосковья. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По телесюжету о застройке прибрежной зоны вблизи канала им. Москвы в районе деревни Витенево в отношении бывшего первого замглавы городского поселения Пироговское Мытищинского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - сказала Петренко.

Ранее сообщалось, что по поручению председателя Следственного комитета России по данному сюжету следователи проводили проверку. В телесюжете отмечалось, что гектары заповедной земли в водоохранной зоне поделили на участки некие коммерсанты, а новые хозяева уже начали возводить особняки.

Как установлено следствием, в декабре 2014 года чиновник издал ряд постановлений, разрешающих использовать участки в деревне Витенево, являющиеся муниципальной собственностью, для строительства жилых домов до 3 этажей. При этом он знал, что земельные участки находятся в долгосрочной аренде у коммерческой организации без права капитальной застройки и расположены в 100 метровой полосе второго пояса зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Москвы. Действия чиновника не только нарушают требования водного, санитарно-эпидемиологического и градостроительного законодательства РФ, но и право каждого на благоприятную окружающую среду, добавила Петренко.

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