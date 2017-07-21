Отель Hilton планируют построить в аэропорту Жуковский в 2018 году

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Гостиничный комплекс Hilton до 170 номеров планируется построить на территории международного аэропорта Жуковский до конца 2018 года. Кроме того, обсуждается возможность расширения дороги к аэропорту до четырех полос. Соответствующее соглашение было подписано в пятницу в рамках деловой программы авиасалона "МАКС-2017", сообщается на официальном сайте Министерства имущественных отношений Московской области.

Как уточняется, 20 июля 2017 года в рамках деловой программы Международного авиационно-космического салона "МАКС-2017" в Жуковском состоялось подписание меморандума о намерениях между АО "Рампорт Аэро" и ООО "Управляющая компания Сити 50" - полномочным представителем сети отелей Hilton в России. Предметом соглашения стало развитие инфраструктуры международного аэропорта Жуковский - на территории аэропортовского комплекса будет построена гостиница Hilton одного из двух брендов сети - Hilton Garden Inn или Hampton by Hilton.

"К концу 2018 года здесь планируется построить комфортабельный трех-, четырехэтажный гостиничный комплекс на 150-170 номеров. Обсуждается возможность расширения основной дороги к аэропорту - улицы Наркомвод - с двух до четырех полос", - говорится в сообщении.

Международный аэропорт Жуковский - новейший Российский международный аэропорт, располагающийся на юго-востоке Московской области в 23 км от столицы. Аэропорт находится на территории аэродрома Раменское с самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой (5500 м), что позволяет осуществлять прием пассажирских и грузовых воздушных судов любого типа. В настоящий момент времени полеты из аэропорта выполняют 11 авиакомпаний по 10 направлениям.

Hilton - одна из крупнейших в мире гостиничных сетей более чем с 5 тыс. отелями, предлагающими свыше 812 тыс. номеров в 103 странах и регионах.