Власти Подмосковья до 28 июля актуализируют план внедрения раздельного сбора мусора

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Министерство экологии Московской области планирует до 28 июля провести совещание, участники которого уточнят сроки внедрения раздельного сбора мусора в регионе, рассказали ТАСС в пресс-службе министерства.

"На этой неделе пройдет межмуниципальное совещание под руководством министра, где будут актуализированы и сверены все планы и графики по установке двухконтейнерной системы (сбора мусора - прим. ТАСС)", - пояснили в Минэкологии области.

Власти Подмосковья ранее отобрали 13 муниципалитетов для пилотного внедрения раздельного сбора мусора в регионе: Волоколамск, Красногорск, Солнечногорск, Дубну, Мытищи, Химки, Ивантеевку, Ногинск, Балашиху, Шатуру, Озеры, Домодедово и Подольск. Жители эти районов и городов должны будут разделять свои отходы на пригодные для повторного использования (полимеры, бумага, стекло, металлы) и органику (пищевые и растительные).

В Дубне, Балашихе, Озерах и Ногинском районе уже установили первые разноцветные баки для раздельного сбора мусора, следует из сообщений администраций. Шатурский и Домодедовский районы анонсировали, что аналогичные контейнеры будут размещены в ближайшее время. Ранее сортировать мусор начали в Мытищах, Химках и Ивантеевке. Свои планы по внедрению новой системы пока не обнародовали четыре из 13 пилотных муниципалитетов: Волоколамск, Красногорск, Солнечногорск и Подольск.

Эта работа ведется в рамках масштабной реформы системы утилизации отходов в области, сообщал ранее министр экологии региона Александр Коган. Документация для старта экспериментальной сортировки мусора в Подмосковье должна была быть принята в июне. В июле власти планировали начать внедрять новую систему.

Реформа системы утилизации мусора в Московской области необходима, чтобы справиться с объемом бытовых отходов, которые ежегодно поступают на утилизацию в регион - 11,7 млн тонн. Из них, по данным регионального Минэкологии, 3,8 млн тонн генерирует сама область и 7,9 млн тонн - Москва. При этом в области осталось 17 полигонов "старого" формата, до конца года будут закрыты еще два - "Царево" в Пушкинском районе и "Кулаково" в Чеховском районе. Почти все они на пределе своей вместимости и будут закрыты в течение двух-трех лет.

Реформа системы обращения с отходами в Подмосковье

Власти Московской области несколько лет назад начали планомерную реформу системы обращения с отходами. Вместо старых полигонов с 2019 года в регионе начнут вводиться в эксплуатацию четыре современных мусороперерабатывающих завода с термическим обеззараживанием: в Наро-Фоминском, Солнечногорском, Ногинском и Воскресенском районах. Мощность каждого предприятия составит 700 тыс. тонн, вместе они смогут утилизировать до 2,8 млн тонн отходов ежегодно.

Дополнительно к ним власти создадут пять современных площадок при мусороперерабатывающих заводах для складирования обезвреженных отходов - в Серебряно-Прудском, Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском, Каширском и Воскресенском районах. Все они будут размещены вдали от мест постоянного проживания людей.