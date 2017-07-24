Полиция проверяет сообщение о ДТП в Подольске, где машина сбила ребенка

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверяют информацию СМИ об аварии в Подольске, где машина сбила ребенка.
"Данная информация проверяется. Сотрудники полиции проводят все необходимые проверочные мероприятия", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что водитель на машине сбил ребенка на пешеходном переходе на проспекте Ленина в Подольске и скрылся с места происшествия.