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Полиция проверяет сообщение о ДТП в Подольске, где машина сбила ребенка

Москва Московская область
24 июля, 11:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Инцидент произошел на пешеходном переходе на проспекте Ленина

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверяют информацию СМИ об аварии в Подольске, где машина сбила ребенка.

"Данная информация проверяется. Сотрудники полиции проводят все необходимые проверочные мероприятия", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что водитель на машине сбил ребенка на пешеходном переходе на проспекте Ленина в Подольске и скрылся с места происшествия.

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