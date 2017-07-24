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Монтаж птицезащитных устройств в заказнике "Журавлиная родина" завершат к 2018 году

Москва Московская область
24 июля, 14:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Новые устройства рассчитаны на более мелких птиц, чем охраняемые в заповеднике серые журавли

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Энергетики ПАО "МОЭСК" планируют завершить установку птицезащитных устройств (ПЗУ) в природном заказнике "Журавлиная родина" в Талдомском муниципальном районе Московской области к концу 2017 года. Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья в понедельник, эти системы рассчитаны на более мелких птиц, чем охраняемые в заповеднике серые журавли.

"Работы ведутся с ноября 2015 года. До конца 2017 года будет установлено еще 2400 ПЗУ. Один комплект ПЗУ обеспечивает защиту птиц с размахом крыльев до 1,3 метров", - говорится в сообщении министерства.

"Журавлиная родина" расположен в Дубненской низменности, где в Подмосковье гнездятся серые журавли. Размах крыльев взрослой особи составляет в среднем два метра, по материалам Международного фонда охраны журавлей. Кроме журавлей, в заказнике обитают около 220 видов птиц, из них 38 занесены в Красную книгу Московской области, семь - в Красную книгу России.

"Это необходимые меры для охраны редких птиц при эксплуатации линий электропередачи, а также для сохранения биологического разнообразия на территории заказника", - отметил министр энергетики Подмосковья Леонид Неганов, слова которого приводит пресс-служба.

Птицы используют опоры линий электропередачи при перелетах и выслеживании добычи, добавили в Минэнергетики Подмосковья. Новые ПЗУ позволят снизить частоту аварийных отключений ЛЭП и продлить срок службы изоляторов, добавили в министерстве.

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