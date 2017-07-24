Нового главу Балашихи выберут 16 августа

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Конкурс на должность главы городского округа Балашиха пройдет 16 августа. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Главного управления территориальной политики Московской области.

Предыдущий мэр города Евгений Жирков покинул свой пост 27 июня после закрытия мусорного полигона "Кучино" с широким общественным резонансом. Врио главы Балашихинского округа с 4 июля был назначен Сергей Юров, ранее возглавлявший соседний город Реутов.

"15 июля текущего года объявлен конкурс на замещение должности главы муниципального образования, который состоится 16 августа 2017 года", - говорится в сообщении.

Полигон "Кучино" в Балашихинском округе был закрыт 23 июня после соответствующего требования президента РФ Владимира Путина. Глава государства узнал о проблеме в ходе "Прямой линии" 15 июня от местных жителей, которые жаловались на плохие условия проживания в непосредственной близости от свалки. На "Кучино" ежегодно свозилось до 600 тыс. тонн мусора, из них до 80% поступало из Москвы.