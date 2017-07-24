В городах Подмосковья могут появиться "вертикальные сады"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Власти Московской области предлагают использовать опыт Японии в создании "вертикальных садов" для реализации федерального проекта "Создание комфортной городской среды" в муниципалитетах с плотной застройкой. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"Законодательство сегодня позволяет японцам максимально благоустраивать каждый уровень, а с учетом ограниченности места, озеленение поднимается, что называется наверх, образуя вертикальные сады и озеленение. Это вполне применимая практика, в том числе и для нас, к примеру, в муниципалитетах с плотной коммерческой застройкой, при которой создаются локальные кварталы, и в которых необходимо озеленение", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ региона Евгения Хромушина.

Вертикальное озеленение украшает стены, изгороди и фасады зданий, защищает от излишнего солнечного излучения и экономит место, добавил министр.

Всего по проекту "Создание комфортной городской среды" в Подмосковье в 2017 году будет благоустроенно 130 общественных территорий - парков, туристических зон и общественных мест проведения мероприятий в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года. На эти цели выделено около 5,1 млрд рублей.

Дополнительно к этому по областной программе благоустройства будет комплексно благоустроено 1460 дворовых территорий. В настоящее время работы по благоустройству в Подмосковье ведутся в 553 дворах, на конец июня работы завершены в более чем 134 дворах.