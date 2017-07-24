Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В городах Подмосковья могут появиться "вертикальные сады"

Москва Московская область
24 июля, 18:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Министр ЖКХ региона Евгений Хромушин назвал вертикальное озеленение "вполне применимой практикой" для Московской области

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Власти Московской области предлагают использовать опыт Японии в создании "вертикальных садов" для реализации федерального проекта "Создание комфортной городской среды" в муниципалитетах с плотной застройкой. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"Законодательство сегодня позволяет японцам максимально благоустраивать каждый уровень, а с учетом ограниченности места, озеленение поднимается, что называется наверх, образуя вертикальные сады и озеленение. Это вполне применимая практика, в том числе и для нас, к примеру, в муниципалитетах с плотной коммерческой застройкой, при которой создаются локальные кварталы, и в которых необходимо озеленение", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ региона Евгения Хромушина.

Вертикальное озеленение украшает стены, изгороди и фасады зданий, защищает от излишнего солнечного излучения и экономит место, добавил министр.

Всего по проекту "Создание комфортной городской среды" в Подмосковье в 2017 году будет благоустроенно 130 общественных территорий - парков, туристических зон и общественных мест проведения мероприятий в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года. На эти цели выделено около 5,1 млрд рублей.

Дополнительно к этому по областной программе благоустройства будет комплексно благоустроено 1460 дворовых территорий. В настоящее время работы по благоустройству в Подмосковье ведутся в 553 дворах, на конец июня работы завершены в более чем 134 дворах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США обнародованы показания агента КГБ, связанные с убийством Кеннеди
2
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
3
Песков: РФ меняет конфигурацию Вооруженных сил на своей территории так, как ей нужно
4
Турция передала дочь задержанной на границе с Сирией россиянки отцу
5
ФАС предложит механизмы снижения цен на презервативы в III квартале
6
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
7
Генштаб ВС РФ: армия Сирии за два месяца почти удвоила площадь контролируемой территории
Темы дня
Новости партнеров
Реклама