Власти пока не могут решить проблему деревни Деденево, где два месяца нет горячей воды

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Местные власти в течение двух месяцев не могут найти решение проблемы с отключением горячего водоснабжения в деревне Деденево Дмитровского района Московской области, жители которой в минувшую субботу провели митинг протеста. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе муниципалитета города Дмитров.

Как следует из резолюции, подписанной почти 530 выступавшими по итогам митинга 22 июля, горячая вода в Деденово перестала поступать из-за того, что у ООО "МПН", которая владеет котельной, образовался долг перед "Газпром межрегионгаз Москва". По данным активистов, всего под отключение попали 3 тыс. человек. По их информации, горячую воду для жителей деревни отключили 5 июня.

Госжилинспекция 28 июня зафиксировала отсутствие горячего водоснабжения в 28 многоквартирных домах, находящихся в управлении "Управляющая компания ЖКХ".

Государственная жилищная инспекция Московской области отмечает, что не имеет рычагов влияния на ситуацию, компетенция министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья также не распространяется на этот случай.

"Воды до сих пор нет", - сообщил ТАСС один из активистов в понедельник.

Резолюция митинга

Участники прошедшего в субботу митинга в резолюции по его итогам попросили передать полномочия управляющей компании Деденево в Дмитровский район, опубликовать результаты расследования в отношении "МПН" и переизбрать нового главу поселения вместо Светланы Тягачевой. Копию резолюции активисты отправили главе поселения, а также в приемные президента РФ Владимира Путина, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы Дмитровского района Елены Трошенковой.

Двух месяцев не хватило

"[Решения этой ситуации] пока нет. Дмитровская администрация, конечно, заинтересована в скорейшем решении этого вопроса",- заявили ТАСС в пресс-службе администрации Дмитровского района, отвечая на соответствующий вопрос.

Власти муниципалитета отметили, что направили все возможные запросы и попросили соответствующие органы провести проверки ООО "МПН". "Никаких дополнительных мер по итогам митинга администрация принимать не будет", - резюмировали в пресс-службе.

В МинЖКХ Московской области считают, что решением проблемы должна заниматься Государственная жилищная инспекция.

"Связывайтесь с Госжилинспекцией - это нарушение в их компетенции", - сообщили в пресс-службе областного МинЖКХ.

В Госжилинспекции отмечают, что их функция в данной ситуации ограничивается лишь надзором.

"Поскольку договор на предоставление услуги горячего водоснабжения в поселке Деденево Дмитровского района заключен администрацией с управляющей организацией ООО "Управляющая компания ЖКХ", Госжилинспекция не может осуществлять в адрес компании (ООО "МПН" - прим. ТАСС) иные действия, кроме надзорной", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Деньги за воду вернут

Госжилинспекция предписала "Управляющей компании ЖКХ" сделать перерасчет коммунальных услуг, с учетом того, что деденевцы не получали горячей воды, отметили в ведомстве.

ООО "МПН", по данным системы СПАРК, принадлежит через ЗАО "Дивора" на 100% "Константиновскому фонду" бизнесмена Геннадия Явника. Международный благотворительный фонд был создан в январе 2001 года, он занимался реконструкцией Константиновского дворцово-паркового ансамбля в Стрельне в Ленинградской области.