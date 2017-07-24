В Подмосковье заработало мобильное приложение для вызова экстренных служб

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Мобильное приложение для вызова экстренных служб "Система-112 МО" появилось в интернет-магазинах, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова в понедельник.

"В Подмосковье запущено мобильное приложение "Системы-112 МО". Пользователи могут оперативно сообщить о случившееся чрезвычайной ситуации и вызвать необходимые экстренные службы. Приложение полностью работоспособно, при этом оно будет обновляться и совершенствоваться с учетом пожеланий пользователей", - приводятся в сообщении слова Пестова.

Помимо оперативного вызова экстренных служб через мобильное приложение "Системы-112 МО" пользователи смогут размещать сообщения о происшествии на интерактивной карте. Через интерактивную карту также можно будет найти ближайшие экстренные службы и госучреждения - больницы, травмпункты, ЕДДС и МФЦ. При выборе учреждения на карте отобразится его название, точный адрес, расстояние и контактный телефон.

Кроме того, в мобильном приложении размещена справочная информация о способах оказания первой помощи и действиях при различных чрезвычайных ситуациях.