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В Подмосковье заработало мобильное приложение для вызова экстренных служб

Москва Московская область
24 июля, 18:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Сервис также предоставляет информацию о способах оказания первой помощи и порядке действий при различных ЧС

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© Пресс-служба зампреда Подмосковья Дмитрия Пестова

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Мобильное приложение для вызова экстренных служб "Система-112 МО" появилось в интернет-магазинах, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова в понедельник.

"В Подмосковье запущено мобильное приложение "Системы-112 МО". Пользователи могут оперативно сообщить о случившееся чрезвычайной ситуации и вызвать необходимые экстренные службы. Приложение полностью работоспособно, при этом оно будет обновляться и совершенствоваться с учетом пожеланий пользователей", - приводятся в сообщении слова Пестова.

Помимо оперативного вызова экстренных служб через мобильное приложение "Системы-112 МО" пользователи смогут размещать сообщения о происшествии на интерактивной карте. Через интерактивную карту также можно будет найти ближайшие экстренные службы и госучреждения - больницы, травмпункты, ЕДДС и МФЦ. При выборе учреждения на карте отобразится его название, точный адрес, расстояние и контактный телефон.

Кроме того, в мобильном приложении размещена справочная информация о способах оказания первой помощи и действиях при различных чрезвычайных ситуациях.

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