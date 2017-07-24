В Подмосковье заработало мобильное приложение для вызова экстренных служб

Россиянин Тарасевич вышел в финал ЧМ в плавании на 100 м на спинеСпорт 24 июля, 19:08
Футболист ЦСКА Игнашевич готов сыграть в матче с АЕКомСпорт 24 июля, 19:01
Проект Трампа: стена на границе с Мексикой начинает принимать очертанияМеждународная панорама 24 июля, 19:00
Гончаренко: проблемы ЦСКА в обороне связаны с атакующим стилем, нужно найти балансСпорт 24 июля, 18:57
Шведка Шестрем стала чемпионкой мира в плавании на 100 м баттерфляемСпорт 24 июля, 18:55
Перевал раздора: суть пограничного конфликта между Индией и КитаемМеждународная панорама 24 июля, 18:50
ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" подвела итоги авиасалона МАКС-2017Новости партнеров 24 июля, 18:49
Россиянин Пригода завоевал бронзу ЧМ в плавании на 100 м брассомСпорт 24 июля, 18:38
Российские рапиристки завоевали бронзу ЧМ по фехтованию в командном турниреСпорт 24 июля, 18:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Мобильное приложение для вызова экстренных служб "Система-112 МО" появилось в интернет-магазинах, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова в понедельник.
"В Подмосковье запущено мобильное приложение "Системы-112 МО". Пользователи могут оперативно сообщить о случившееся чрезвычайной ситуации и вызвать необходимые экстренные службы. Приложение полностью работоспособно, при этом оно будет обновляться и совершенствоваться с учетом пожеланий пользователей", - приводятся в сообщении слова Пестова.
Помимо оперативного вызова экстренных служб через мобильное приложение "Системы-112 МО" пользователи смогут размещать сообщения о происшествии на интерактивной карте. Через интерактивную карту также можно будет найти ближайшие экстренные службы и госучреждения - больницы, травмпункты, ЕДДС и МФЦ. При выборе учреждения на карте отобразится его название, точный адрес, расстояние и контактный телефон.
Кроме того, в мобильном приложении размещена справочная информация о способах оказания первой помощи и действиях при различных чрезвычайных ситуациях.