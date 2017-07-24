Сотрудники МЧС спасли из сети сокола в Подмосковье

ТАСС, 24 июля. Сотрудники МЧС Подмосковья спасли сокола, запутавшегося в сети. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка ведомства.

"В поисково-спасательный отряд № 14 Орехово-Зуевского территориального управления силами и средствами Мособлпожспаса поступил сигнал, что в частном секторе Павловского Посада в беду попал сокол: хищник с высоты увидел домашнюю птицу, спикировав, он угодил в сеть, которая была натянута над курятником. Чем больше сокол бился, тем сильнее запутывался", - рассказал собеседник агентства.

Прибывшие на место старший смены Михаил Лыков, спасатели Татьяна Артамонова и Алексей Беленков, облачившись в средства защиты, распутали сеть и освободили сокола. Птица улетела, не поранившись.