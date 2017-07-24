Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сотрудники МЧС спасли из сети сокола в Подмосковье

Москва Московская область
24 июля, 18:17 UTC+3

Инцидент произошел в частном секторе Павловского Посада

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 24 июля. Сотрудники МЧС Подмосковья спасли сокола, запутавшегося в сети. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка ведомства.

"В поисково-спасательный отряд № 14 Орехово-Зуевского территориального управления силами и средствами Мособлпожспаса поступил сигнал, что в частном секторе Павловского Посада в беду попал сокол: хищник с высоты увидел домашнюю птицу, спикировав, он угодил в сеть, которая была натянута над курятником. Чем больше сокол бился, тем сильнее запутывался", - рассказал собеседник агентства.

Прибывшие на место старший смены Михаил Лыков, спасатели Татьяна Артамонова и Алексей Беленков, облачившись в средства защиты, распутали сеть и освободили сокола. Птица улетела, не поранившись. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США обнародованы показания агента КГБ, связанные с убийством Кеннеди
2
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
3
Песков: РФ меняет конфигурацию Вооруженных сил на своей территории так, как ей нужно
4
Турция передала дочь задержанной на границе с Сирией россиянки отцу
5
ФАС предложит механизмы снижения цен на презервативы в III квартале
6
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
7
Генштаб ВС РФ: армия Сирии за два месяца почти удвоила площадь контролируемой территории
Темы дня
Новости партнеров
Реклама