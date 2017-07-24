В Подольске пройдет чемпионат России по пожарно-спасательному спорту

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Чемпионат России по пожарно-спасательному спорту пройдет в Подольске Московской области с 26 по 30 июля. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС РФ.
"На базе Учебного центра Федеральной противопожарной службы по Московской области пройдет XXVI Чемпионат России по пожарно-спасательному спорту. В соревнованиях примут участие сильнейшие сборные 16 субъектов страны. В командах - именитые спортсмены, заслуженные мастера спорта, мастера спорта международной категории, рекордсмены, чемпионы мира и неоднократные победители и призеры международных и Всероссийских соревнований", - сказал собеседник агентства.
В этом году пожарно-спасательному спорту страны исполняется 80 лет. Первые соревнования пожарной охраны НКВД СССР состояли из следующих видов: подъем по штурмовой лестнице на четвертый этаж учебной башни, установка выдвижной трехколенной лестницы и подъем по ней на третий этаж учебной башни, преодоление 100-метровой полосы препятствий, пожарная эстафета 6 на 100 метров с тушением горящей жидкости, боевое развертывание. Также в программе были гимнастика, легкая атлетика и стрельба.
"Современный пожарно-спасательный спорт включает в себя преодоление 100-метровой полосы препятствий, подъем по штурмовой лестнице, пожарную эстафету 4 на 100 м, боевое развертывание, установку и подъем по выдвижной трехколенной лестнице, а также двоеборье", - сказали заметил в пресс-службе.