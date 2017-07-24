Союз дачников Подмосковья предложит поправки в схему передачи электросетей СНТ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Союз дачников Московской области намерен к осени разработать поправки по скорейшей передачи электросетей СНТ МОЭСК или Мособлэнерго, чтобы исключить частые и незапланированные отключения электроэнергии в садовых товариществах. Об этом сообщил ТАСС в понедельник исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев.

По его словам, в регионе многие линии электроснабжения в СНТ устарели, в связи с чем дачники регулярно страдают от частых отключений электроэнергии.

"Союз дачников Подмосковья договорился с министерством энергетики региона в 2015 году о том, как в упрощенном порядке можно передать сети", - сказал Мезенцев.

Он отметил, что ежегодно 150-200 СНТ Московской области передают сети профессионалам в лице МОЭСК или Мособлэгерго. Однако в регионе насчитывается порядка 11 тысяч СНТ. "Такими темпами это программа рассчитана на 50 лет", - сказал он.

"Мы разработаем рекомендации по приведению сетей общими усилиями в нормальное техническое состояние. Может быть, в том числе с привлечением муниципальных средств, потому что самостоятельно дачники не всегда могут привести сеть в нормальный вид. По программе софинансирования процесс пойдет намного быстрее", - сказал Мезенцев.

Он добавил, что если министерство энергетики Подмосковья одобрит поправки дачников, то передача сетей МОЭСК или Мособлэгерго может начаться уже к следующему дачному сезону. По его мнению, вместе с передачей сетей решается проблема потерь электроэнергии, обслуживания, аварийной ситуации, а также появляется ответственность за содержание сетей.