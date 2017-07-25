Жители Подмосковья в 2017 году чаще всего жаловались на уровень благоустройства и шум

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Жители Московской области в первом полугодии 2017 года больше всего обращались в главное управление административно-технического надзора по региону (Госадмтехнадзор) по вопросам благоустройства и шума. Об этом говорится в сообщении главка во вторник.
"Наибольшее количество сообщений от граждан были связаны с вопросами благоустройства. Жители направили более 18 тысяч сигналов по этой тематике. На втором месте по распространенности занимают вопросы нарушения тишины и покоя", - говорится в пресс-релизе управления.
Всего за шесть месяцев 2017 года в Госадмтехнадзор поступило более 24 тыс. обращений, что на 8% больше, чем за тот же период 2016 года, отметили в ведомстве. Это связано с ростом доверия жителей области к службе и оперативностью ее работы, считает глава управления Татьяна Витушева.
"Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивает необходимость оперативного реагирования на обращения граждан, что и является одним из приоритетов в работе областного Госадмтехнадзора", - цитирует ее пресс-служба главка.
Больше всего жалоб в службу в первом полугодии 2017 года направили жители Красногорска и Балашихи. На третьем месте по количеству обращений Одинцовский район, резюмировали в Госадмтехнадзоре.