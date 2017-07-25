Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жители Подмосковья в 2017 году чаще всего жаловались на уровень благоустройства и шум

Москва Московская область
25 июля, 12:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

За последние шесть месяцев наибольшее количество жалоб поступило от жителей Красногорска, Балашихи и Одинцовского района

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Жители Московской области в первом полугодии 2017 года больше всего обращались в главное управление административно-технического надзора по региону (Госадмтехнадзор) по вопросам благоустройства и шума. Об этом говорится в сообщении главка во вторник.

"Наибольшее количество сообщений от граждан были связаны с вопросами благоустройства. Жители направили более 18 тысяч сигналов по этой тематике. На втором месте по распространенности занимают вопросы нарушения тишины и покоя", - говорится в пресс-релизе управления.

Всего за шесть месяцев 2017 года в Госадмтехнадзор поступило более 24 тыс. обращений, что на 8% больше, чем за тот же период 2016 года, отметили в ведомстве. Это связано с ростом доверия жителей области к службе и оперативностью ее работы, считает глава управления Татьяна Витушева.

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивает необходимость оперативного реагирования на обращения граждан, что и является одним из приоритетов в работе областного Госадмтехнадзора", - цитирует ее пресс-служба главка.

Больше всего жалоб в службу в первом полугодии 2017 года направили жители Красногорска и Балашихи. На третьем месте по количеству обращений Одинцовский район, резюмировали в Госадмтехнадзоре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с пятью автомобилями
2
Под Тулой начался снос незаконно построенных цыганских домов
3
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
4
Дочь задержанной в Турции россиянки вернется в Саратовскую область
5
СМИ: США шантажируют Турцию, убеждая отказаться от покупки российских систем С-400
6
В Госдепе допускают возможность поставок оружия Украине
7
Никита Михалков: у меня нет никаких политических амбиций
Темы дня
Новости партнеров
Реклама