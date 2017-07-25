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Минэкологии Подмосковья обозначит границы заповедников области информационными щитами

Москва Московская область
25 июля, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

По границам всех особо охраняемых природных территорий региона разместят 3750 щитов

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области намерено до декабря 2017 года обозначить границы особо охраняемых природных территорий региона (ООПТ) информационными щитами - аншлагами. Об этом говорится в сообщении ведомства во вторник.

Подавляющее число нарушений охранного режима в ООПТ связано с тем, что люди просто не знают, что здесь расположен заказник или памятник природы. "Всего должно быть изготовлено 3750 щитов, их установят по границам всех ООПТ региона, в местах наиболее подверженных негативному антропогенному воздействию", - приводит пресс-служба слова министра экологии региона Александра Когана.

Минэкологии Подмосковья объявило аукцион на изготовление и размещение аншлагов, отмечается в сообщении. Победитель должен будет завершить их установку до конца ноября 2017 года. На каждом аншлаге будут приведены название ООПТ, иллюстрированный перечень запрещенных на этой территории видов деятельности и схема заповедника.

Чаще всего на ООПТ запрещено движение транспорта вне дорог общего пользования, разведение костров и обустройство туристических стоянок, пояснили в Минэкологии. "Это наиболее часто встречающиеся нарушения, за которые предусмотрены административные штрафы на граждан в размере 3-4 тыс. рублей, на должностных лиц - 15-20 тыс. рублей, на юридических лиц - 300-500 тыс. рублей", - добавили в пресс-службе.

Дополнительно к этому аншлаги не позволят нарушителям охранного режима "отговориться [от штрафа] незнанием", отметил Коган.

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