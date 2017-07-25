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В Подмосковье к осени обновят 70% горизонтальной разметки на региональных трассах

Москва Московская область
25 июля, 17:05 UTC+3

Министр транспорта региона отметил, что особое внимание дорожники уделят "местам концентрации ДТП"

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Дорожные службы Московской области планируют завершить к осени 2017 года обновление горизонтальной разметки на 10 тыс. км региональных трасс в регионе, что составляет примерно 70% протяженности региональной дорожной сети. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

"Первоочередные мероприятия по нанесению разметки проводятся в крупных городах и на основных вылетных магистралях области, особое внимание уделяется местам концентрации ДТП", - приводятся слова Трескова в сообщении пресс-службы регионального Министерства транспорта.

Горизонтальная разметка снижает уровень аварийности трассы на 30%, отметили в Минтрансе Подмосковья, и увеличивает пропускную способность дороги.

Дорожники в рамках этих работ обновят продольные линии разметки - осевые и краевые, дублирующие знаки, пешеходные переходы и островки безопасности, отмечается в сообщении. 

Специалисты намерены использовать материалы отечественных производителей: дорожные эмали, термопластики и холодные пластики. 

При этом гарантийный срок разметки, выполненной с их помощью, составит от шести месяцев до двух лет.

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