В Подмосковье запущено мобильное приложение для проката средств реабилитации

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Власти Московской области в июле запустили бесплатное мобильное приложение, через которое возможно взять на прокат технические средства реабилитации (ТСР). Об этом сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы Министерства социального развития региона.
"Приложение "Единый пункт проката ТСР" помогает людям с ограничениями жизнедеятельности выбрать необходимые технические средства реабилитации (ТСР) и заказать их в наиболее подходящем пункте по всей Московской области. Приложение заработало в июле", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что мобильное приложение ведомства возможно бесплатно скачать на мобильный телефон с операционной системой iOS и Android. Для работы доступ в интернет не требуется. В приложении отображается карта со всеми пунктами проката ТСР и полной информацией о них, а также указан перечень средств реабилитации.
"После выбора наименования из списка ТСР пользователь может отправить заявку в соответствующее учреждение, указав свое имя и номер телефона. Заявка будет автоматически перенаправлена в выбранное учреждение", - уточнил он.