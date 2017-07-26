Разлив сточных вод уничтожил терренкур в Одинцовском округе Подмосковья

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области намерено провести проверку из-за загрязнения тропы здоровья (терренкур - прим. ТАСС) в Одинцовском округе Подмосковья из-за разлива сточных вод с территории соседнего жилого комплекса "Одинбург". Об этом в среду сообщает пресс-служба министерства.
Экологи установили, что из-за загрязнения пострадали земли двух кварталов Подушкинского и Пионерского лесничеств, и теперь они нуждаются в рекультивации. Часть деревьев находятся в аварийном состоянии и будут вырублены. Сам терренкур подтоплен, в отдельных местах глубина воды достигала 40-50 см.
"Обилие сухостойных деревьев вблизи тропы здоровья и излюбленных мест отдыха горожан становится угрозой для здоровья людей", - говорится в сообщении.
Инспекторы эконадзора проведут проверку по факту сброса сточных вод и уничтожения рекреационного объекта. Ведомство примет решение "о мерах административного воздействия" на виновников по ее итогам.
Материалы о нарушениях в Одинцовском округе поступили в Минэкологии Подмосковья от военной прокуратуры Ракетных войск стратегического назначения, добавили в ведомстве.