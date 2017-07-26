Еще 250 социальных ипотек получат бюджетники Подмосковья в 2017 году

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Право на приобретение льготного жилья в 2017 году по областной программе "Социальная ипотека" получат еще 250 врачей, учителей, молодых ученых и уникальных специалистов в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона в среду.
Правительство Московской области погасит полную стоимость жилья, которое приобретут получатели по договору купли-продажи или долевого участия. Первую половину - сразу, а оставшаяся будет выплачиваться ежемесячно на протяжении 10 лет. Таким образом, получателю субсидии надо будет выплачивать проценты по 10-тилетнему кредиту на половину стоимости жилья.
"250 специалистов, более 1 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе министерства, отвечая на вопрос ТАСС, сколько бюджетников еще получат свидетельства по программе до конца 2017 года и какова общая сумма финансирования на этот год.
Всего в этом году 187 бюджетников уже получили свидетельства участников программы, таким образом по итогам года их будет 437. Власти заложили в бюджет более 1 млрд рублей на эти цели. В 2018 году 479 специалистов получат субсидии общим объемом 905 млн рублей по "Социальной ипотеке".
Первые свидетельства сотрудникам бюджетных учреждений выдали в июле 2016 года, следует из данных Минстроя Подмосковья. В прошлом году свидетельства получили 305 специалистов на сумму более 604 млн рублей.
"На сегодняшний день свидетельства получили уже 492 специалиста. Из них уже около 400 специалистов приобрели жилье", - цитирует пресс-служба ведомства министра строительного комплекса Московской области Сергея Пахомова.