В Подмосковье предложили ввести мораторий на отстрел пятнистых оленей и барсуков

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области предложило запретить охоту на пятнистого оленя и барсука в сезоне 2017-2018 [с августа по август], чтобы стабилизировать популяцию этих животных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в среду.
"К объектам охоты в регионе традиционно относят еще пятнистого оленя и барсука, однако Минэкологии рекомендовало наложить мораторий на добычу, чтобы стабилизировать численность этих животных", - говорится в сообщении ведомства.
Необходимо провести мониторинг поголовья косули и барсука в Подмосковье, отметили экологи. Дополнительно к этому они предложили усилить охрану охотничьих угодий и организовать круглогодичную подкормку животных.
Решение о введении моратория будет принимать Министерство сельского хозяйства Подмосковья, пояснили ТАСС в пресс-службе регионального Минэкологии.
Ранее в июле 2016 года министерство сообщало о значительном сокращении поголовья барсуков в Подмосковье. Экологи предполагали, что в 2017 году может быть ограничена охота на них, а сами животные могут быть внесены в Красную Книгу области. В 2016 году в лесах Московской области обитало около 570 барсуков. При этом численность пятнистых оленей в прошлом году была стабильной по отношению к 2015 году, поэтому экологи не заявляли о необходимости ограничивать промысел на них.