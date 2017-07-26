Власти Подмосковья предложили жителям выбрать леса для санитарной рубки

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Власти Московской области пригласили жителей региона проголосовать за участки леса, которые будут очищены от сухостоя и валежника в 2017 году. Об этом говорится в сообщении портала правительства Московской области "Добродел".

Сухостойные деревья могут быть опасны для жизни и здоровья людей, поясняли ранее в министерстве экологии и природопользования Московской области. Так, шквальный ветер 30 июня повалил 110 деревьев, и из-за разгула стихии в Подмосковье один человек погиб, четверо пострадали.

"Вы можете выбрать из списка любой участок, в котором, по вашему мнению, необходимо провести уборку сухостоя и валежника для создания комфортных условий пребывания граждан в лесах", - говорится в сообщении портала "Добродел".

Чиновники предложили жителям региона выбрать 50 участков из 56 возможных. Голосование завершится 24 августа. Всего власти Московской области планируют очистить от сухостоя и валежника 2673 га лесов в 2017 году дополнительно к тем участкам, которые выберут жители.