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В Подмосковье могут ввести штрафы за несоблюдение норм раздельного сбора мусора

Москва Московская область
26 июля, 18:04 UTC+3 ДУБНА ДУБНА 26, июля. /ТАСС

Для соблюдающих правила раздельного сбора отходов будут предусмотрены льготы, размер которых определят в начале 2018 года

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ДУБНА, 26 июля. /ТАСС/. Власти Московской области прорабатывают вопрос о введении штрафных санкций в отношении жителей многоквартирных домов и управляющих компаний, которые не соблюдают систему раздельного сбора мусора, которую планируется ввести на территории всего региона во втором полугодии 2018 года. Как сообщил журналистам министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган, для тех, кто будет придерживаться новой системы обращения с отходами, правительство предусматривает льготные тарифы.

Ранее министр сообщал, что власти региона намерены ко второму полугодию следующего года внедрить на территории всего Подмосковья систему двухконтейнерного раздельного сбора мусора. В 13 пилотных муниципалитетах данная система заработает уже к декабрю 2017 года.

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Раздельный сбор мусора будет происходить на основе двухконтейнерной системы, цветовая гамма которой будет выполнена в едином стиле во всем регионе. В контейнер синего цвета будет собираться так называемый сухой мусор, который можно переработать - бумага, картон, стекло, железо, пластик, а в серый - пищевые отходы.

"Мы будем думать, как стимулировать граждан заниматься раздельным сбором отходов. Тут может быть еще помимо просветительских вещей, которые мы будем делать, еще могут быть экономические воздействия на граждан", - сказал Коган, уточнив, что под экономическими воздействиями понимаются как льготы, так и штрафные санкции.

"Для тех многоквартирных домов и для тех управляющих компаний, которые будут четко соблюдать раздельный сбор отходов, тариф сбора отходов должен быть льготным. И коэффициент либо единица, либо повышающий коэффициент для тех, кто не занимается раздельным сбором отходов. И штрафы для тех граждан, которые, если раздельный сбор отходов установлен, не соблюдают правила", - сказал министр, добавив, что точные цифры льгот и штрафов будут озвучены в начале 2018 года.

Реформа системы обращения с отходами в Подмосковье

Власти Московской области несколько лет назад начали планомерную реформу системы обращения с отходами. Вместо старых полигонов с 2019 года в регионе начнут вводиться в эксплуатацию четыре современных мусороперерабатывающих завода с термическим обеззараживанием в Наро-Фоминском, Солнечногорском, Ногинском и Воскресенском районах. Мощность каждого предприятия составит 700 тыс. тонн, вместе они смогут утилизировать до 2,8 млн тонн отходов ежегодно.

Дополнительно к ним власти создадут пять современных площадок при мусороперерабатывающих заводах для складирования обезвреженных отходов - в Серебряно-Прудском, Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском, Каширском и Воскресенском районах. Они будут размещены вдали от мест постоянного проживания людей.

Кроме того, в регионе будут реформировать систему утилизации мусора для того, чтобы справиться с объемом бытовых отходов, которые ежегодно поступают на утилизацию в регион - 11,7 млн тонн. Из них, по данным регионального Минэкологии, 3,8 млн тонн генерирует сама область и 7,9 млн тонн - Москва.

При этом в области осталось 17 полигонов "старого" формата, до конца года будут закрыты еще два - "Царево" в Пушкинском районе и "Кулаково" в Чеховском районе. Они работают на пределе своей вместимости и будут закрыты в течение двух-трех лет.

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