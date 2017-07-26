Отставание в уборке свалок в Подмосковье разберут на заседании правительства

Американские ученые изобрели детектор эмоцийСоциальная ответственность 26 июля, 19:45
Российско-финляндские экономические отношения. ДосьеБиографии и справки 26 июля, 19:36
Британец Пити стал чемпионом мира в плавании на 50 м брассомСпорт 26 июля, 19:34
Мамедов: российским саблисткам после ЧМ надо "менять репертуар"Спорт 26 июля, 19:30
Французский политик призвал покончить с пищевым неравенствомСоциальная ответственность 26 июля, 19:26
Южноафриканец Чад ле Кло стал чемпионом мира в плавании на 200 метров баттерфляемСпорт 26 июля, 19:20
Урожай зерновых в южных регионах России выше, чем 2016 году, несмотря на непогодуЭкономика и бизнес 26 июля, 19:17
Социальные предприниматели Ингушетии прошли обучение в школе краудфандингаСоциальная ответственность 26 июля, 19:12
Сборная России по фехтованию завоевала три золотые и три бронзовые медали на ЧМСпорт 26 июля, 19:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ДУБНА, 26 июля. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области может вынести на повестку заседания правительства региона вопрос об отставании ряда муниципальных образований в ликвидации несанкционированных навалов мусора, которые отмечены на карте свалок Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом сообщил журналистам министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган.
Ранее ТАСС сообщал, что больше всего в этой работе отставали Солнечногорский, Раменский районы и городской округ Истра. В этих муниципалитетах из 22 нелегальных свалок по совокупности были убраны две.
"Мы договорились о том, что те муниципальные образования, которые попадают в красную зону, мы будем вызывать отдельно и будем разбираться вплоть до обсуждения открытого вопроса на правительстве Московской области. Там будем рассматривать эти ситуации и будем призывать к ответу руководителей, которые отвечают за это направление", - сказал Коган.
Министр 19 июля потребовал от руководителей муниципальных образований региона ускорить уборку нелегальных свалок на их территории, отмеченных на специальной интерактивной карте ОНФ. В 33 муниципальных образованиях Подмосковья не были назначены ответственные за организацию работ. По 27 навалам мусора истекли плановые сроки ликвидации.
Все нелегальные свалки, отмеченные на карте ОНФ, были ликвидированы в семи муниципальных образованиях: Мытищах, Королеве, Реутове, Шаховской, Жуковском, а также в Сергиево-Посадском и Коломенском районах.
На 26 июля в базе ОНФ зарегистрировано шесть стихийных свалок в Истринском районе, девять в Раменском, и 16 - в Солнечногорском.