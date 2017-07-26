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Отставание в уборке свалок в Подмосковье разберут на заседании правительства

Москва Московская область
26 июля, 18:37 UTC+3 ДУБНА ДУБНА 26, июля. /ТАСС

На данный момент в регионе зарегистрировано более 30 нелегальных свалок

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ДУБНА, 26 июля. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области может вынести на повестку заседания правительства региона вопрос об отставании ряда муниципальных образований в ликвидации несанкционированных навалов мусора, которые отмечены на карте свалок Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом сообщил журналистам министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган.

Ранее ТАСС сообщал, что больше всего в этой работе отставали Солнечногорский, Раменский районы и городской округ Истра. В этих муниципалитетах из 22 нелегальных свалок по совокупности были убраны две.

"Мы договорились о том, что те муниципальные образования, которые попадают в красную зону, мы будем вызывать отдельно и будем разбираться вплоть до обсуждения открытого вопроса на правительстве Московской области. Там будем рассматривать эти ситуации и будем призывать к ответу руководителей, которые отвечают за это направление", - сказал Коган.

Министр 19 июля потребовал от руководителей муниципальных образований региона ускорить уборку нелегальных свалок на их территории, отмеченных на специальной интерактивной карте ОНФ. В 33 муниципальных образованиях Подмосковья не были назначены ответственные за организацию работ. По 27 навалам мусора истекли плановые сроки ликвидации.

Все нелегальные свалки, отмеченные на карте ОНФ, были ликвидированы в семи муниципальных образованиях: Мытищах, Королеве, Реутове, Шаховской, Жуковском, а также в Сергиево-Посадском и Коломенском районах.

На 26 июля в базе ОНФ зарегистрировано шесть стихийных свалок в Истринском районе, девять в Раменском, и 16 - в Солнечногорском.

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