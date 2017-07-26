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Власти Подмосковья допустят к формированию бюджета активных жителей в апреле 2018 года

Москва Московская область
26 июля, 18:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

В рамках концепции инициативного бюджетирования власти будут отбирать проекты для предоставления субсидий на основании конкурса

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Власти Московской области начнут принимать проекты активных жителей региона для формирования статей расходов регионального бюджета с апреля 2018 года в рамках программы инициативного бюджетирования. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

"Сбор проектов в муниципалитетах Подмосковья планируют начать уже в апреле следующего года, а в июне приступить к их реализации", - цитирует его пресс-служба Московской областной думы в среду.

Отличительная особенность концепции инициативного бюджетирования - частичное софинансирование гражданами мероприятий в рамках отобранных статей расходов (проектов). Минимальный порог софинансирования для населения установлен на уровне 1%, чтобы участие не стало обременением для жителей, поясняли ранее в Мособлдуме.

Область на проекты инициативного бюджетирования со своей стороны заложила 300 млн рублей субсидий ежегодно на 2017-2019 годы. Еще 30 млн рублей должно поступить из местных бюджетов и 9 млн рублей - от граждан и инвесторов.

Власти будут отбирать проекты для субсидирования на основании конкурса. При этом сумма субсидии на один проект составит - 2 млн рублей для поселений и 5 млн рублей для городских округов. Чиновники планируют реализовать не менее 100 проектов по программе инициативного бюджетирования.

"От инициативных групп жителей уже поступают предложения по совместной установке спортивных площадок, благоустройству территорий, освещению. К примеру, инициативная группа в Балашихе планирует очистить пруд в одном из микрорайонов городского округа и благоустроить пляж", - сказал Ефимов.

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