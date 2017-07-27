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Московская область будет участвовать в управлении международным медицинским кластером

Москва Московская область
27 июля, 8:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Правительство области совместно со столичной мэрией сможет определить расположение кластера на территории Московской агломерации

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Москва и Московская область заключат соглашение, которое допустит Подмосковье к управлению создаваемого на территории инновационного центра "Сколково" международного медицинского кластера (ММК). Соответствующий законопроект одобрила комиссия по законопроектной деятельности, сообщается на сайте правительства РФ.

ММК - крупнейший медицинский инфраструктурный проект в России. Его курирует наблюдательный совет фонда "Сколково", который возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин.

"Соглашением будут устанавливаться особенности участия Московской области в управлении международным медицинским кластером", - говорится в сообщении.

Документ узаконит совместное управление кластером Москвой и Московской областью, пояснили ТАСС в пресс-службе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Кластер может разрастись в Подмосковье

Законопроект дает возможность правительству области совместно со столичной мэрией определить расположение кластера на территории Московской агломерации на основании соглашения, следует из сообщения на сайте правительства. Ранее сообщалось, что земли под ММК уже забронированы - 57 га в центре "Сколково".

Окончательное решение о размещении кластера будет принято к 2018 году, сказали в пресс-службе регионального Мининвестиций. "Обсуждается несколько площадок. В 2018 году будет принято решение - где", - сказал собеседник агентства.

Власти рассчитывают, что ММК позволит значительно развить здравоохранение Москвы и Московской области. Уникальность проекта кластера в том, что медицинские клиники из стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, могут оказывать медицинскую помощь, применять препараты и оборудование на его территории без сертификации в РФ, если имеют все разрешительные документы на них в своей стране.

Международные операторы начнут работу в кластере в 2018 году. Первым резидентом московского медицинского кластера станет израильский медцентр "Хадасса", согласно подписанному в начале июля наблюдательным советом фонда "Сколково" решению.

Строительство первого корпуса кластера - клинико- диагностического центра - планируется завершить в конце 2017 года. На территории кластера будет также построена многопрофильная клиника и более десятка учреждений, специализирующихся на онкологии, кардиологии, ортопедии, реабилитации, детских заболеваниях, неврологии и в других областях.

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