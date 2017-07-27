В Подмосковье раскрыто более 250 совершенных этническими преступными группами преступлений

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Более 250 преступлений, совершенных в составе этнических преступных групп, раскрыто сотрудниками полиции Подмосковья за первое полугодие. Об этом журналистам сообщил начальник 1-го отдела оперативно-разыскной части Уголовного розыска № 4 ГУ МВД России по Московской области Борис Лаховский.

"За шесть месяцев этого года раскрыто 258 преступлений, в том числе 129 - сотрудниками уголовного розыска, а также 63 преступления, которые были совершены с составе этнических организованных преступных групп", - сказал он.

По его словам, практика показывает, что действующие на обслуживаемой территории этнические организованные преступные группы специализируются на совершении разбойных нападений, квартирных краж, краж транспортных средств, грабежах, вымогательствах, незаконном обороте оружия, наркотических и психотропных веществ.

Лаховский отметил, что в первом полугодии к уголовной ответственности привлечены трое так называемых вора в законе. "Данная работа продолжается, сотрудниками уголовного розыска проводится целый комплекс мероприятий, направленных на разработку и привлечение к уголовной ответственности этнических лидеров уголовно-преступной среды, в том числе воров в законе, а также документируется их незаконная деятельность", - сказал Лаховский.