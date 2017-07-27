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В Подмосковье ликвидированы три этнических преступных группы

Москва Московская область
27 июля, 12:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Участники банд совершали преступления в районе Ногинского, Домодедовского, Люберецкого, Пушкинского и Мытищинского районов, а также в городе Электросталь

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Участники трех этнических преступных групп, которые промышляли разбоями, задержаны в Подмосковье в течение полугода. Об этом журналистам сообщил начальник 1-го отдела оперативно-разыскной части уголовного розыска № 4 ГУ МВД России по Московской области Борис Лаховский.

"За полгода сотрудниками уголовного розыска задержаны активные члены трех этнических преступных группировок, которые занимались разбоями", - сказал он.

Так, по его словам, одна из банд состояла преимущественно из выходцев из Азербайджана и Дагестана. В районе Электростали и Ногинского района Подмосковья они совершали разбойные нападения на ювелирные магазины и коммерческие банки. Вторая банда состояла преимущественно из выходцев из Таджикистана, они совершали уличные разбойные нападения в Домодедовском и Люберецком районах. Участники третьей банды совершали разбои в Пушкинском и Мытищинском районах.

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