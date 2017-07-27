Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Горячую воду в подмосковной деревне Деденево включат к августу

Москва Московская область
27 июля, 13:12 UTC+3

Под отключение горячего водоснабжения попали около 3 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Собственник котельных ООО "МПН", поставщик газа "Газпром межрегионгаз Москва" и администрация городского поселения Деденево договорились о возобновлении горячего водоснабжения к 1 августа жителям поселка, которые остались без горячей воды почти два месяца назад - 5 июня. Об этом сообщили в четверг ТАСС в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Московской области.

Горячее водоснабжение остановилось из-за долгов "МПН" перед компанией "Газпром межрегионгаз Москва". Всего под отключение попало около 3 тыс. человек. Госжилинспекция по просьбе жителей провела 28 июня проверку и зафиксировала отсутствие горячей воды в 28 многоквартирных домах на тот момент. 22 июля активисты провели митинг за скорейшее возобновление горячего водоснабжения, отставку главы поселения Светланы Тягачевой и передачу полномочий управляющей компании Деденево в Дмитровский район.

"Министерство ЖКХ совместно с руководством района создают в настоящее время все условия, чтобы до конца этого месяца, то есть к 1 августа, у людей была горячая вода", - уточнили в министерстве.

Администрация Деденево к 28 июля должна подготовить и одобрить советом депутатов создание нового муниципального унитарного предприятия, которое возьмет на себя задолженность "МПН" за газ по договору цессии. Дополнительно к этому чиновники дадут муниципальную гарантию под оплату этого соглашения. На таких условиях "Газпром межрегионгаз Москва" согласился возобновить подачу газа на котельные "МПН", сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

"Вопрос находится на контроле Министерства ЖКХ Московской области. В настоящее время администрация готовит график по выполнению данных мероприятий", - добавили в министерстве. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полицейские вновь задержали лишенную прав Мару Багдасарян за рулем на западе Москвы
2
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
3
Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопа
4
Прокуратура обжаловала приговор Сергею Полонскому
5
Василий Небензя назначен постпредом России при ООН
6
Украинские правоохранители заблокировали штаб националистов в Киеве
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама