Горячую воду в подмосковной деревне Деденево включат к августу

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Собственник котельных ООО "МПН", поставщик газа "Газпром межрегионгаз Москва" и администрация городского поселения Деденево договорились о возобновлении горячего водоснабжения к 1 августа жителям поселка, которые остались без горячей воды почти два месяца назад - 5 июня. Об этом сообщили в четверг ТАСС в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Московской области.

Горячее водоснабжение остановилось из-за долгов "МПН" перед компанией "Газпром межрегионгаз Москва". Всего под отключение попало около 3 тыс. человек. Госжилинспекция по просьбе жителей провела 28 июня проверку и зафиксировала отсутствие горячей воды в 28 многоквартирных домах на тот момент. 22 июля активисты провели митинг за скорейшее возобновление горячего водоснабжения, отставку главы поселения Светланы Тягачевой и передачу полномочий управляющей компании Деденево в Дмитровский район.

"Министерство ЖКХ совместно с руководством района создают в настоящее время все условия, чтобы до конца этого месяца, то есть к 1 августа, у людей была горячая вода", - уточнили в министерстве.

Администрация Деденево к 28 июля должна подготовить и одобрить советом депутатов создание нового муниципального унитарного предприятия, которое возьмет на себя задолженность "МПН" за газ по договору цессии. Дополнительно к этому чиновники дадут муниципальную гарантию под оплату этого соглашения. На таких условиях "Газпром межрегионгаз Москва" согласился возобновить подачу газа на котельные "МПН", сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

"Вопрос находится на контроле Министерства ЖКХ Московской области. В настоящее время администрация готовит график по выполнению данных мероприятий", - добавили в министерстве.