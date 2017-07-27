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Обвиняемый в убийстве в 2006 году главы Дзержинского пойдет под суд

Москва Московская область
27 июля, 14:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Организатор убийства Дмитрий Лукин был задержан в мае прошлого года при пересечении госграницы в аэропорту Внуково

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Суд в Подмосковье рассмотрит уголовное дело об организации убийства главы Дзержинского Виктора Доркина, совершенного в 2006 году. Об этом сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по Московской области.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего Дмитрия Лукина, обвиняемого в организации убийства главы города Дзержинского Виктора Доркина по найму, а также незаконных приобретении, хранении, перевозке, ношении и передаче огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 105 и ст. 222 УК РФ)", - сообщили в ГСУ.

По версии следствия, в марте 2006 года неизвестный нанял Лукина для организации убийства главы Дзержинского Доркина, Лукин привлек к этому своих знакомых - Сергея Булавинова и Игоря Золотенкова. 29 марта Лукин сообщил им точное время выступления Доркина по телевидению, тем самым обозначив время убийства чиновника после окончания телеэфира. Вечером 30 марта Булавинов 18 раз выстрелил из огнестрельного оружия с глушителем в Доркина, который возвращался по улице домой из телестудии.

В 2007 году Булавинов был осужден на 15 лет лишения свободы, Золотенков - на 9,5 года. "Организатора убийства Лукина по горячим следам задержать не удалось, и он был объявлен в розыск. Уголовное дело в отношении Лукина было выделено в отдельное производство", - добавили в ГСУ. Лукину было заочно предъявлено обвинение, суд его заочно арестовал.

9 мая 2016 года ГСУ СК по Московской области возобновлено расследование уголовного дела в отношении Лукина, который был задержан при пересечении госграницы в международном аэропорту Внуково. При задержании у Лукина был обнаружен заграничный паспорт гражданина Казахстана. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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