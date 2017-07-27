В Подмосковье задержан организатор фальсификации топлива на 10 млн рублей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Подмосковная полиция задержала организатора производства контрафактного топлива и нефтепродуктов на 10 млн рублей. Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, данный факт выявлен в рамках ранее возбужденного дела о незаконном предпринимательстве.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области выявлен факт незаконного производства и реализации фальсифицированного моторного топлива и нефтепродуктов. Сумма ущерба составила более 10 млн рублей", - сообщила она.

Один из организаторов подпольного производства задержан. В ходе обысков изъята служебная документация, компьютерная техника и бензовоз.