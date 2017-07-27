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В Подмосковье задержан организатор фальсификации топлива на 10 млн рублей

Москва Московская область
27 июля, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

У задержанного изъяли служебную документацию, компьютерную технику и бензовоз

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Подмосковная полиция задержала организатора производства контрафактного топлива и нефтепродуктов на 10 млн рублей. Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, данный факт выявлен в рамках ранее возбужденного дела о незаконном предпринимательстве.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области выявлен факт незаконного производства и реализации фальсифицированного моторного топлива и нефтепродуктов. Сумма ущерба составила более 10 млн рублей", - сообщила она.

Один из организаторов подпольного производства задержан. В ходе обысков изъята служебная документация, компьютерная техника и бензовоз.

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