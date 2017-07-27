ОНФ проведет рейды в трех районах Подмосковья, отстающих в ликвидации незаконных свалок

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен провести рейды в Раменском и Солнечногорском районах, а также в Истринском городском округе, которые отстают по срокам ликвидации несанкционированных свалок мусора. Об этом сообщил ТАСС член регионального штаба ОНФ, координатор проекта "Генеральная уборка" в Московской области Сергей Андреев.

ОНФ приводит данные интерактивной карты, на которой каждый житель может отметить незаконный свал мусора. На 26 июля в этом ресурсе было зарегистрировано шесть стихийных свалок в Истринском районе, девять в Раменском, и 16 - в Солнечногорском. Министр экологии и природопользования Московской области заявил, что разбираться с отстающими будут вплоть до обсуждения открытого вопроса на правительстве Московской области.

"В ближайшее время представители ОНФ проведут рейды в Раменском районе, в Солнечногорском районе, а также в Истринском городском округе Московской области с целью убедиться, что местные власти активизировали процесс ликвидации незаконных свалок на своих территориях", - заявил Андреев.

Муниципалитеты отвечают за свалки

Власти Солнечногорского района зафиксировали на своей территории только 13 несанкционированных свалок, а не 16, как на интерактивной карте ОНФ. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе администрации муниципалитета. Из них семь уже устранено. Еще две находятся на землях Гослесфонда, причем одну из них районные специалисты не обнаружили, но все равно посчитали. Два участка числятся в частной собственности - по ним выданы предписания и штраф.

Оставшиеся две свалки администрация Солнечногорского района будет устранять собственными силами, для этого был назначен ответственный сотрудник, отметили в муниципалитете.

Власти Раменского муниципального района ликвидировали четыре из девяти обозначенных на карте ОНФ стихийных свалок, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации района. Еще одну свалку они классифицировали как перевалочный пункт при полигоне ТБО. По оставшимся четырем несанкционированным навалам отходов сейчас ведется работа, отметили чиновники.

Профильные службы активизировались после совещания с первым заместителем главы Раменского района Николаем Воробьевым, отметили в пресс-службе администрации.

Администрация Истринского района признала только две свалки из шести, зафиксированных ОНФ. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, одна из них лицензирована департаментом Росприроднадзора по ЦФО, по данным районных властей. Вторая "находится на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена". В пресс-службе не уточнили, планируется ли ее ликвидировать.

Мусорная карта Подмосковья

Всего 142 стихийные свалки зарегистрированы через интерактивную карту ОНФ, из них ликвидировано 73. Со всеми несанкционированными навалами на своей территории справились Шаховская, Дзержинский, Коломенский, Королев, Лыткарино и Шатура.

Общественники разработали интерактивную карту в рамках всероссийского проекта "Генеральная уборка". Его цель - вовлечь россиян в контроль за экологической обстановкой и санитарными состоянием своего региона.

ОНФ ведет постоянный мониторинг карты и посещает точки, указанные на ней жителями.